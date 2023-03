Hikikomori, a rischio 54mila giovani in Italia

Con il termine giapponese “hikikomori” si indicano giovani o giovanissimi che si ritirano volontariamente dalla vita sociale.

Potrebbero essere circa 54 mila in Italia: è la stima di una ricerca promossa dalla onlus torinese Gruppo Abele con l'Istituto di fisiologia clinica del CNR, il Consiglio nazionale delle ricerche. Il report prende spunto dalle interviste realizzate nel 2021 per ESPAD Italia (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), indagine condotta annualmente dall'istituto rispetto al consumo di sostanze psicoattive che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione studentesca italiana di 12mila ragazzi e ragazze fra i 15 e i 19 anni.

Il 2 per cento dei rispondenti si è riconosciuto nella definizione di hikikomori: da qui la proiezione che indica in 54 mila i giovani potenzialmente colpiti in Italia. I maschi si dedicano maggiormente al gaming online, le ragazze al sonno, alla lettura e alla tv. La causa principale del ritiro sociale è la sensazione di inadeguatezza rispetto ai compagni di scuola.



Un fenomeno confermato anche nelle attività quotidiane del Gruppo Abele, che ha visto aumentare negli ultimi anni le richieste di aiuto da parte di genitori agli uffici di accoglienza. E che ha spinto a consolidare il progetto "Nove ¾", attivato in via sperimentale nel 2020, un percorso per riportare i ragazzi e le ragazze nel mondo esterno che ha coinvolto finora una quarantina di famiglie.

nel servizio alcune immagini di un video sugli hikikomori realizzato dal canale YouTube “Psicologia Animata”