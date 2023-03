I consulenti della procura: Fatima è stata spinta

Fatima può solo essere stata spinta, per farla cadere in quel modo dal ballatoio del quarto piano del palazzo di via Milano. A dirlo oggi in aula sono i consulenti della procura: il medico legale Roberto Testi e l’ingegnere Giorgio Chiandussi, incaricati dal pubblico ministero Valentina Sellaroli titolare dell’inchiesta sulla bimba di 3 anni, morta a gennaio del 2022, mentre si trovava con il compagno della madre, Mossine Azar, ora imputato per omicidio volontario.

C’era lui, con Fatima, quella sera di oltre un anno fa, sul ballatoio del suo appartamento oggi ricostruito in aula con un’impalcatura in legno.

Da lì il corpo della piccola volò per 20 metri, a 70 chilometri all’ora, per due secondi. Il modo con cui fu sbalzata oltre la ringhiera - dicono oggi gli esperti - è compatibile solo con una forza orizzontale, una spinta - appunto - che Azar le avrebbe volontariamente dato. Non sta in piedi - secondo gli esperti - la ricostruzione della difesa di Azar per cui la caduta sarebbe stata provocata da un gioco finito male. Un vola vola, con la bimba accidentalmente sbattuta contro la tettoia del balcone e poi involontariamente rimbalzata verso l’esterno, oltre il parapetto.

Una versione opposta anche a quella fornita alla prima udienza dalla mamma di Fatima, Lucia Chinelli. Che Quella sera era sul ballatoio di casa sua ad un piano inferiore. Azar - disse - mi ha lanciato Fatima apposta, come fosse una palla. Tocca ora alla corte d’assise stabilire chi ha ragione.