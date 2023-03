Mentre in Ucraina infuria la guerra, la nostra rubrica Rewind ci apre una prospettiva, diversa, quella sul passato. 1989, Carlo Cerrato raccontava gli investimenti del Piemonte in quella che allora era ancora per poco l'Unione Sovietica. Fiat, ma non solo.

Da Tgr Piemonte del 27/11/1989, di Carlo Cerrato