I super pannelli fotovoltaici saranno anche Made in Cuneo

I pannelli fotovoltaici di ultima generazione nasceranno grazie a macchine realizzate a Cuneo. Robot e stazioni, prodotte dalla Bottero, azienda che da sempre realizza dispositivi e linee per la lavorazione del vetro piano - per auto, arredamento e schermi - e cavo per bottiglie e che si è aggiudicata una commessa da record di Enel. Le apparecchiature Bottero saranno installate a Catania. Lì sta sorgendo una gigafactory di Enel per la produzione di pannelli fotovoltaici più efficienti.

Interviste a Marco Tecchio, amministratore delegato di Bottero e Alessandro Busso, responsabile della produzione