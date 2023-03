Ictus, pronto intervento nipoti

I bambini passano molto tempo con i nonni, spesso babysitter d'elezione. Allora è importante che anche i più piccoli riconoscano i sintomi dell'ictus cerebrale, che colpisce ogni anno 150mila persone, soprattutto anziani. Magari, con un cartone animato che li faccia immedesimare in piccoli e veloci supereroi. FAST Heroes, appunto, la campagna dell'Organizzazione Mondiale Ictus che spiega nelle scuole i segnali d'allarme dell''ictus - letteralmente "colpo" - lesione cerebrale dovuta a ostruzione o rottura di un’arteria, che interrompe il flusso di sangue al cervello. Terza causa di morte dopo malattie cardiovascolari e tumori. Un intervento tempestivo può salvare la vita, o evitare conseguenze pesanti come invalidità e demenza I bambini sono utili anche per ricordare ai nonni i fattori di rischio.

L'intervista a Danilo Toni, comitato scientifico A.L.I.Ce Associazione Lotta Ictus Cerebrale



Montaggio Enrica Politano