Il genio e l'esempio di Lise Meitner, la fisica snobbata dai Nobel

A Lese Meitner, fisica austriaca, l'Archivio di Stato di Torino dedica una mostra di Unito e SISSA Medialab di Trieste.

Meitner, sempre appoggiata e supportata dalla famiglia, diventa una delle fisiche nucleari più influenti del suo tempo, gli anni ‘30 e ’40. Lavora insieme al chimico Otto Hahn e i due arriveranno a diverse scoperte la più importante la fissione nucleare per cui solo Hahn otterrà il Nobel, oscurandola.

In seguito alle leggi razziali è costretta ad emigrare in Svezia per continuare ad insegnare. Invitata da Enrico Fermi negli Stati Uniti per lavorare al progetto Manhattan sulla costruzione della prima bomba atomica, rifiuta e diventa una convinta pacifista.

Oggi le ragazze che visitano la mostra hanno un modello in più a cui ispirarsi.

Intervista a Simonetta Marcello, professoressa di Fisica dell'Università di Torino