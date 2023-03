Il Ministro Valditara incontra gli studenti di Novara

Il Ministro per l'Istruzione e il merito Giuseppe Valditara ha visitato alcune scuole di Novara, tornando così in Piemonte.

All'Istituto comprensivo "Boroli" Valditara ha partecipato alla cerimonia di consegna del "Premio al merito 10 e lode", consegnato a 13 studenti che si sono distinti per comportamenti virtuosi, come il rispetto dei propri compagni di scuola e dell'ambiente. "Questa - ha commentato il ministro - e' la giusta declinazione del concetto di “merito”.

Il Ministro, che prima di entrare in politica era professore all'Università di Torino, ha detto: "Avere scuole sicure e belle significa per gli studenti poter studiare bene e per i docenti lavorare bene". "Per questo - ha aggiunto - abbiamo aumentato a 5 miliardi 100 milioni le risorse per gli interventi sull'edilizia scolastica e abbiamo deciso di applicare il Modello Genova anche per l'edilizia scolastica, per fare in modo che le risorse possano essere spese rapidamente.

All'Istituto Boroli, che conta oltre mille e 100 studenti, sono destinati 170 mila euro.

Il Ministro Valditara ha visitato anche la scuola Bellini, che ha mille e 200 alunni dalle elementari alle medie. "Un obiettivo fondamentale - ha detto tra l'altro il ministro - e' quello della sempre maggiore personalizzazione della formazione. Per questo stiamo pensando a veri e propri docenti tutor particolarmente formati sul fronte psicopedagogico, che lavorino tenendo conto delle specifiche potenzialita' ed esigenze di ogni ragazzo".

A proposito dell'aiuto agli studenti con disabilita', il ministro ha annunciato

"maggiori risorse per il sostegno, e, in tema di ampliamento dell'offerta scolastica, ha annunciato "una riforma a cui stiamo lavorando per consentire alle scuole di rimanere aperte e proporre attivita' anche oltre gli aspetti strettamente didattici".

Rispondendo alle domande di alcuni ragazzi della scuola, Valditara ha ripetuto che il suo modello di scuola ideale "e' quella che da' opportunita' a tutti, capace di integrare chiunque, che ripristini l'autorevolezza dei docenti, che utilizzi sempre meglio le nuove tecnologie, e valorizzi il talento, vincendo la sfida di introdurre nella sua quotidianita' il benessere e la serenita.

Alla scuola Bellini, che ha mille e 200 studenti, sono destinati 300 mila euro.

Nel servizio interviste a: Giuseppe Valditara, Ministro Istruzione e Merit; Domenico Bresich , Dirigente scolastico Boroli; Maria Caterina Barberis, Dirigente scolastico Bellini