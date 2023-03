Il questore: "Incomprensibili i danneggiamenti, indotto il corteo lontano da obiettivi sensibili"

Dopo gli scontri e le devastazioni durante il corteo anarchico di Torino il questore, Vincenzo Ciarambino, fa il punto sulla situazione: “La manifestazione era stata preparata nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali, per far fare il corteo agli anarchici in modo meno impattante possibile - ha spiegato Ciarambino - Quello di oggi è stato un percorso indotto, l'alternativa era farli transitare nelle aree dove realmente volevano andare, la stazione ferroviaria, corso Vittorio Emanuele II e le aree del centro storico. Se il corteo fosse andato li, lascio immaginare le eventuali conseguenze”. Già prima della manifestazione la Digos, fermando oltre 30 persone, ha sequestrato caschi, scudi e materiale esplodente.