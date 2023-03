Il semaforo nascosto dal cartello

La prima segnalazione arriva da Leinì, in provincia di Torino, dove c'è un semaforo installato in modo piuttosto singolare: proprio dietro il cartello della fermata dell’autobus. Siamo in via Lombardore, la foto ce la invia Franco Rossetti.

La seconda segnalazione mostra ancora una volta inciviltà e spazzatura ai bordi delle nostre strade, siamo sulla Variante di Racconigi. Un nostro telespettatore, Dario Bilotti, ci invia questa immagine con rifiuti di ogni genere. Lanciati dai finestrini oppure scaricati. Trasformando i bordi della strada in una vera discarica abusiva. “Imperativo: non gettare l’immondizia nei cassonetti”, il commento amaro del nostro telespettatore.

Consoliamoci un po’ con l'aria di primavera. Da Casale Monferrato un telespettatore ci invia una bella foto: un ciliegio selvatico fiorito, vicino all’Ospedale Santo Spirito.