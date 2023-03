Il Toro di Karamoh torna a vedere l'Europa

Per sperare ancora nella qualificazione europea al Toro serviva un riscatto immediato dopo la sconfitta nel derby e il risultato è arrivato contro un Bologna che si è però presentato all'Olimpico con un tono molto più dimesso rispetto a quelle che erano le aspettative della vigilia. A merito degli uomini di Juric va detto che questa volta è stata messa maggiore attenzione e la sostanziale inoperosità di Milinkovic Savic ne è testimonianza. Un'applicazione che è piaciuta molto al tecnico croato.Ma ancora una volta a stupire è stato il fiuto sotto porta di Karamoh che dopo aver colpito contro Udinese e Juve si è ripetuto ieri sera nel gol che ha deciso la gara. Una risorsa inattesa che potrebbe anche cambiare le idee del tecnico granata sull'attacco una volta che tornerà disponibile anche Vlasic. Ora, riagganciato il treno che può condurre in Europa, il Toro ha il compito di non perdere nuovamente contatto a partire dalla trasferta di domenica a Lecce., campo storicamente ostico per i colori granata.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Alessandro Mancuso