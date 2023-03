Il volo di Angel Di Maria fa vincere la Juve (e gioire chi ama il calcio)

Juventus-Friburgo, Di Maria show. "Una gioia per gli occhi", ha ragione Christian Streich, allenatore del Friburgo. Non tanto per il gol di testa che decide la partita, ma anche per i lampi di classe con cui illumina uno Stadium stranamente silenzioso nonostante gli oltre 37 mila paganti. Il motivo è lo sciopero del tifo deciso dalla Curva Sud per protestare contro le sanzioni della Questura di Torino contro alcuni ultra.

Buona Juve, ma quanti sprechi

Ma torniamo al calcio giocato. Parte bene la Juve con il 3-5-2 deciso da Allegri, con Di Maria dietro Vlahovic. Al 13esimo è Rabiot a spingere con una percussione da sinistra, ma Fleken è bravo a deviare. Al 31esimo ci prova Bremer di testa ma mira alto, così come fa Vlahovic sul finire del primo tempo. Lo stesso Massimiliano Allegri, a fine gara, ammette: "Abbiamo fatto una bella partita intensa, di grande intensità vuol dire che la squadra sta bene fisicamente, contro una squadra buona. E' normale che abbiamo sprecato tanto rispetto a quello che abbiamo costruito". Nella ripresa ci pensa Di Maria a sbloccare la gara. Incorna di testa sull'ennesimo cross a rientrare di Kostic, decimo assist stagionale per il serbo. Al 62esimo altro episodio chiave: nell'unico tiro in porta del Friburgo arriva il gol in girata di Huler, ma l’arbitro annulla dopo check del Var: l’assist è arrivato con un colpo di mano di Ginter.

Paura per Chiesa

Sul finire di gara la grande paura: Chiesa si accascia al suolo dolorante al ginocchio destro. Finirà la gara zoppicando. Questa mattina gli esami al JMedical: nessuna lesione, fa sapere la Juventus.