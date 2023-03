Fiducia delle imprese, c'è meno pessimismo

E' meno pessimista il clima delle imprese del terziario della provincia di Torino sull'andamento dell'economia italiana nell'ultimo trimestre del 2022 rispetto a quello precedente. Metà delle 118 mila aziende di commercio, turismo e servizi crede che la situazione economica italiana resterà uguale e quasi due su dieci sono convinte che migliorerà. Ma il 33 per cento resta convinta che ci sarà un peggioramento.

I dati sono contenuti in una ricerca di Confcommercio e Format Research. Un anno che si è concluso con un calo delle imprese nuove iscritte di quasi ottocento unità rispetto al 2021. E crescono pure le cessazioni di impresa: circa 750 in più. Quasi la metà delle imprese ha notato una riduzione degli acquisti, il 40% un calo del volume di spesa e il 30% una discesa nella qualità dei prodotti acquistati.

Ma, nell'ultimo trimestre 2022, i ricavi sempre in commercio, turismo e servizi, migliorano leggermente rispetto al trimestre precedente. La speranza è in un ulteriore miglioramento nei primi tre mesi di quest'anno. L'occupazione è rimasta stabile. Eppure, negli ultimi tre mesi, aumentano gli imprenditori costretti a chiedere credito: quasi il 70% lo fa per esigenze di liquidità e cassa, poco più del venti per effettuare investimenti.

Ascom sottolinea la voglia degli imprenditori di superare le difficoltà. Ma l'appello alle istituzioni è: meno burocrazia e più sostegno anche materiale.