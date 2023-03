In cammino per la pace al santuario di Re

Grande partecipazione al pellegrinaggio per la pace organizzato a Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo. A centinaia hanno aderito all'iniziativa dei Vicariati dell’Ossola, di Novara, della Valsesia e del Vicariato territoriale dei Laghi, con il supporto di associazioni ed enti locali del territorio. Un'intera comunità ha rivolto i suoi pensieri ai morti e ai feriti di guerra, dall'Ucraina ai paesi centrafricani.

Il corteo di preghiera è iniziato alle 10 a Santa Maria Maggiore in direzione Santuario della Madonna del Sangue di Re. Donne, uomini, bambini, tutti in marcia per chiedere la fine della guerra nel mondo. E' la risposta dell'Alto Piemonte ai ripetuti appelli lanciati da Papa Francesco ai fedeli: "Pregate per la pace insieme a me".

"Abbiamo deciso di sentire i vicariati, associazioni, movimenti, cercare di coinvolgere più gente possibile proprio per seguire questa indicazione di Papa Francesco", dice ai nostri microfoni Alessio Pappalardo, tra gli organizzatori del pellegrinaggio. “Siamo qui perché siamo mendicanti”, aggiunge Don Salvatore Gentile (vicariato Valsesia), "abbiamo bisogno di Gesù e lui mendica noi. Se ci fa il dono della pace siamo tutti felici". Il cammino di preghiera si è concluso con la messa celebrata nel santuario dal Vicario episcopale dell’Ossola, don Vincenzo Barone.