Riapre la funivia di Macugnaga

La stagione si era aperta con l'incognita funivia. Adesso si può nuovamente sciare ammirando il Monte Rosa fino a quota 2800 metri. Nuova vita per l'impianto Macugnaga-Alpe Bill-Passo del Moro in Valle Anzasca (VCO). Una struttura risalente al 1962. La revisione generale ha compreso la sostituzione di motori, pulegge e cabine. Primo viaggio con autorità e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Lavori da due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga.

La funivia potrà adesso rimanere in esercizio per dieci anni. Un asset indispensabile in vista dei lavori obbligati entro il 2024 anche nel comprensorio antistante, del Belvedere. Che quest'anno non si è fatto condizionare dalla scarsità di neve e resterà aperto fino al 26 marzo. Sul Monte Moro si potrà invece salire fino al primo maggio.

A margine dell'inaugurazione, tradizionale sfida amatoriale di calcio sulla neve. Triangolare per squadre di montagna vinto dall'Italia su Inghilterra e Svizzera.