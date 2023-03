Inchiesta Juve, l'avvocato Grassani: "Così i bianconeri possono uscirne"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Gian Luca Omaggio

intervista a Mattia Grassani, avvocato diritto sportivo



Ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, sospensive negate e "carte segrete". L'inchiesta Juve si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. L'ultimo è quello della cosiddetta "nota Covisoc", dove Covisoc sta per "Commissione di vigilanza sulle società di calcio". Una nota che, dopo mille richieste, è stata ottenuta dai legali bianconeri: sei pagine che però non sembrano determinanti.

Bisogna fare attenzione alle date. Per il diritto sportivo la procura della Figc ha 30 giorni per aprire un fascicolo da quando ha avuto notizia di un potenziale reato. L'inchiesta sulla Juve è partita a novembre 2021. Ecco perché tutti i carteggi che ci sono stati prima interessano la Juve, in vista del ricorso al Coni. Nella nota Covisoc si fa riferimento a un'altra carta, e ora questa può diventare quella decisiva. La guerra delle carte, è appena iniziata.