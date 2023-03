Juve, l'ex consigliera del Cda Daniela Marilungo: "Troppo a disagio per approvare il bilancio"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Paola Bovolenta



Quel 28 novembre, quando Andrea Agnelli e tutta la dirigenza annunciarono l'addio, lei decise di lasciare con una dichiarazione separata dove sosteneva l'impossibilità di "agire informata". Lei è Daniela Marilungo, dipendente di Bank of America e per 7 anni consigliera indipendente del club. Oggi, a tre mesi di distanza, il puzzle si ricompone.

Il verbale

"La decisione la stava meditando ma non era proprio nell'aria", racconta nel verbale che ricostruisce quei giorni. Marilungo a inizio gennaio ha parlato a lungo con il pool di magistrati - Bendoni, Gianoglio e Santoriello - che stanno coordinando l'inchiesta Prisma, sui presunti falsi in bilancio della Juventus. "Non credo che sarei riuscita a formarmi un'opinione serena sul bilancio - spiega - il mio atteggiamento era quindi di forte disagio". Quanto al pressing della società per evitare le sue dimissioni rivela: "Non mi sono sentita minacciata ma vittima di una mancanza di trasparenza che mi ha fatto sentire male". Secondo Marilungo il club fu poco chiaro nelle scadenze per l'approvazione dei bilanci e non mise a conoscenza i consiglieri delle scritture private con i calciatori, la cosidetta "manovra stipendi". Uno dei filoni dell'inchiesta che vede 13 indagati, udienza preliminare fissata lunedì 27 marzo.

Il ricorso

Emergono nuovi dettagli, intanto, sul ricorso presentato dalla Juve al Coni per farsi annullare la penalizzazione di 15 punti. Novanta pagine, i cui contenuti sono stati anticipati oggi dal direttore di TuttoSport, in cui si sostiene che il club non sia stato sottoposto a un "giusto processo" e che sulle plusvalenze "manca una legge".