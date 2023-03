Inchiesta Prisma, le carte e gli accordi Dybala-Juventus

Le novità si rincorrono fino alla soglia dell'udienza preliminare in cui - lunedì - approderà la mole dell'inchiesta prima sui bilanci della Juventus. Ulteriori atti appena depositati dalla procura, proprio in vista dell'udienza in cui sosterrà la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e gli altri dirigenti coinvolti.

Tra questi nuovi atti, spicca la testimonianza dell'avvocato di Paulo Dybala, ex numero dieci bianconero. Luca Ferrari, ascoltato per ricostruire il quadro della cosiddetta seconda manovra stipendi nella stagione venti ventuno, con le presunte rinunce fittizie ad alcune mensilità comunicate dal club ma garantite in realtà, ai calciatori, da scritture private blindate.

L'avvocato di Dybala davanti ai pm avrebbe ripercorso la trattativa per il rinnovo del contratto, poi saltata. e confermato gli accordi di integrazione degli stipendi, con impegni documentali. Addirittura, spiega Ferrari ai magistrati, ho previsto che in caso di decesso del calciatore, questa integrazione sarebbe andata agli eredi.

Un contratto integrativo, fanno notare i Pm, mai però depositato dalla Juve in Lega Calcio. Si tratta di un tassello ulteriore nel quadro accusatorio per presunte false comunicazioni sociali, oltre a false fatturazioni, che la procura sosterrà in aula.

anche se, lunedì, dopo la costituzione delle parti la prima questione da affrontare sarà la competenza territoriale del procedimento.

Con i legali delle difese, che chiedono il trasferimento a milano sede della borsa.

possibile anche un rinvio in corte di Cassazione proprio della questione sulla competenza.