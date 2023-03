Pausa intelligente

Una pausa di riflessione, direbbero gli innamorati. 6 mesi di stop alla corsa dell'intelligenza artificiale che affascina e preoccupa il mondo. L'appello è sul sito del Future of Life Institute, che da anni mette in guardia sui rischi di uno sviluppo incontrollato. Possiamo firmare anche noi, e aggiungere il nostro agli oltre 1300 nomi, tra cui spicca quello di Elon Musk, visionario capo di Tesla, Space X e Twitter. Ma c'è anche il cofondatore di Apple Steve Wozniak e decine di scienziati ed esperti informatici, anche di Microsoft e Google. Tanto che a molti è venuto il dubbio che lo stop serva solo ai colossi informatici per recuperare il vantaggio di Sam Altman, fondatore di Open AI, e della sua chat Gpt, creatura informatica con cui discutere di massimi sistemi, a cui delegare compiti intellettuali, ma anche commissionare falsi e fake news. "I sistemi di intelligenza artificiale con intelligenza umana-competitiva - si legge nell'appello - possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità". Di qui la richiesta di una pausa, supportata da una moratoria dei governi, per pensare a meccanismi di sicurezza, controllo e autoregolamentazione. Come si possa arginare una tecnologia tanto dirompente non è chiaro, e Musk lo sa bene. Ha un problema simile col suo Starlink, la connessione internet satellitare accessibile da qualunque parte del globo. L'aveva concessa gratis alla popolazione ucràina in guerra, che grazie a Starlink si è difesa dagli attacchi russi, e ha mostrato al mondo un paese devastato. Ma la connessione serve anche a pilotare i droni con cui l'esercito risponde ai bombardamenti russi. E allora al miliardario sono venuti dei dubbi sull'uso pacifista della sua creatura, tanto da volerla limitare. Scrupoli, forse tardivi, come quelli del governo brasiliano. Musk ha donato centinaia di ricevitori Starlink anche alle scuole delle comunità indigene. Peccato che molti di quegli apparecchi siano stati ritrovati nei covi dei minatori abusivi che sventrano la foresta Amazzonica. I trafficanti di metalli preziosi usavano internet gratis per coordinare gli scavi illegali e ricevere comodamente i pagamenti. Il governo non riesce a fermarli, e allora vuole bloccare la connessione Starlink. Con buona pace dei bambini dell'Amazzonia.

Montaggio Benedetto Mallevadore.