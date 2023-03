Grandi opere in ritardo: ma entro l'anno OK raddoppio del Frejus e nuovo Tenda

Sono in grave ritardo nove infrastrutture che le aziende piemontesi considerano cruciali per crescere. La quarta corsia della Tangenziale di Torino, la Tangenziale est di Torino e quella di Cuneo, il raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo, la variante di Galliate sulla linea ferroviaria Novara-Malpensa-Seregno. E, ancora, le varianti di Demonte e di Castell’Alfero e Calliano, il traforo Armo-Cantarana e la messa in sicurezza della frana di Quincinetto sull’autostrada Torino-Aosta. Questi i casi più gravi.

Le opere che hanno subito rallentamenti

Ma nel 2022, altre 20 opere hanno subito rallentamenti, a causa delle difficoltà a reperire le materie prime, i loro rincari e non solo. E' il caso, ad esempio, dell'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo o del progetto della linea 2 della metropolitana di Torino. Insomma, sono stati mesi difficili nei cantieri di oltre un terzo delle 72 opere monitorate dall’osservatorio di Confindustria e Unioncamere. Altre diciassette infrastrutture restano sulla carta. Tre sono finite e un ulteriore terzo circa, 23, stanno rispettando le scadenze previste da un nuovo cronoprogramma, come Tav e Terzo valico.

Raddoppio Frejus e Tenda in dirittura d'arrivo

Entro fine anno dovrebbero concludersi il raddoppio del traforo autostradale del Frejus e del tunnel del Tenda, il collegamento del passante ferroviario di Torino con la linea per Ceres e il potenziamento dell’interporto Domo 2 nel Verbano-Cusio-Ossola: 33, in tutto, i cantieri che si dovrebbero chiudere in dieci anni.