Juric e Miranchuk, i due punti interrogativi che agitano il Toro

Ormai sta diventando un tormentone ed è probabile che ci dovremo fare i conti fino al termine del campionato. Parliamo del destino di Ivan Juric e del duello che il tecnico granata ha ingaggiato con la società. Il contratto scadrà solo nel 2024, ma l'uomo di Spalato ha già fatto capire chiaramente che resterà sulla panchina granata solo a condizione che possano restare i pezzi più pregiati e che la squadra possa salire almeno un gradino nelle sue ambizioni. Ieri, dopo la vittoria con il Bologna, l'ennesima stoccata al presidente Cairo.

Un nodo che però andrebbe sciolto rapidamente anche per evitare il ripetersi di una telenovela come quella che precedette l'addio di Andrea Belotti. Come rapidamente il Toro dovrà risolvere un'altra grana che si profila all'orizzonte e che riguarda Alexey Miranchuk. Ieri il trequartista russo ha ricevuto infatti dalla sua nazionale, tuttora esclusa da Fifa e Uefa dopo l'aggressione militare all'Ucraina, la pre-convocazione per le amichevoli che la squadra disputerà in Iran e Iraq a fine marzo. Per ora, in attesa della convocazione ufficiale, il giocatore e la società hanno preso tempo ma è sicuro che si tratterebbe di un intreccio politico-diplomatico di non semplice soluzione e nel quale decisiva sarebbe la volontà del giocatore.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Beppe Serra