Juric tra orgoglio e amarezza: "Troppe disattenzioni"

"Ci sono state delle disattenzioni, vuol dire che non siamo ancora una squadra vera per vincere questo tipo di gare". Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby con la Juventus. "C'è tanta positività, sicuramente la classifica va su e giù ma noi dobbiamo pensare a fare un buon campionato - ha aggiunto - Oggi ho visto giocare la squadra bene a calcio, con personalità, muovendo bene la palla. Certo l'aspetto negativo è che in questo momento siamo una squadra perdente. Il primo tempo è stato dominato, è stato un peccato non chiuderlo in vantaggio. Poi nella ripresa la partita era alla pari, si è decisa per alcuni particolari. Il cambio di Radonjic? Quando un giocatore entra ci sono delle consegne da fare, noi lavoriamo su angoli e calci piazzati, se non lo fai paghi le conseguenze".