"Just the woman I am", in 22mila in corsa per le strade di Torino

Un'invasione bianca e rosa per le strade di Torino per sostenere la ricerca universitaria sul cancro. Dopo tre edizioni virtuali, la “Just The Woman I Am” è tornata a colorare il centro storico della città. In 22.000 alla corsa-camminata partita da piazza Castello. Evento conclusivo della manifestazione che per tutto il weekend ha promosso visite mediche gratuite e incontri con esperti dedicati a prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere. Le adesioni quest'anno anche da Stati Uniti, Belgio, Francia e Svizzera. Tante le famiglie, tante le persone che hanno deciso di partecipare in gruppo. In 10 anni di vita la Just The Woman I Am ha finanziato lo studio sul cancro con borse di studio e premi di ricerca grazie alla collaborazione tra Cus Torino, Università e Politecnico.