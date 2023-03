Juve, col Friburgo decide ancora Di Maria. Gol e highlights

servizio di Davide Lessi

montaggio di Andrea Volpe

Nel segno di Angel Di Maria, l’uomo delle notti europee, giocate e gol decisivo. Allegri parte col 3-5-2, e lascia Chiesa in panchina. Al 13’ è Rabiot a spingere con una percussione da sinistra, ma Fleken è bravo a deviare col piede. Al 23esimo primo cambio obbligato per la Juve: Alex Sandro, già uscito a Roma per infortunio, non ce la fa un’altra volta: al suo posto entra Bonucci che torna capitano. Al 31esimo ci prova Bremer di testa ma mira alto, così come fa Vlahovic, sempre di testa, sul finire del primo tempo. Si va negli spogliatoi senza che il Friburgo abbia mai impensierito Szczcesny,

Nella ripresa è Di Maria, reduce dalla tripletta di Nantes, a segnare l’1 a 0 con un gran colpo di testa sull'ennesimo cross di “mister assist” Kostic (è il decimo assist stagionale). E’ il 53esimo. Una decina di minuti l’altro episodio clou della gara: gol in girata di Huler, ma l’arbitro annulla dopo check del var perché l’assist è arrivato con un colpo di mano di Ginter. Al 67esimo Vlahovic, che resta a secco di gol, esce per Chiesa. Ed è proprio l’azzurro a far tremare lo Stadium quando all’80esimo sembra costretto a uscire per infortunio. Stringe i denti e chiude la partita zoppicando. Finisce 1 a 0, per la qualificazione bisognerà attendere il ritorno di giovedì prossimo a Friburgo