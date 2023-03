La Juve arriva a Friburgo forte di un gol di vantaggio all'andata

La Juve formato Uefa League sembra un lego perché si fa o si disfa a seconda della presenza o meno dei grandi mattoni su cui è costruita cioè Angel Di Maria e Federico Chiesa che sembrano recuperati, ma forse per pretattica o forse perché è vero non entreranno in campo almeno subito col Friburgo e quindi potrebbe esserci la Juve dei giovani, dei Fagioli e dei Miretti a cercare l'amletico Vlahovic, il cui essere e non essere dipende dal segnare o non segnare. La conferenza stampa di ieri di Allegri risolve positivamente ma relativamente il dilemma, va meglio fisicamente segnerà il prima possibile.

Al Friburgo fanno fanno gli scaramantici “che sorpresa se non passasse la Juve” ma intanto hanno un solo gol di scarto da recuperare, non perdono il casa da agosto e avranno 35 mila tifosi a soffiare perché la palla vada alle spalle di Schezny, il quale intanto in conferenza stampa pensa già a guadagnarsi la Champions per il prossimo anno, dicendo che, anche coi quindici punti di penalizzazione si può arrivare fra le prime quattro.