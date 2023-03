La Juve batte l'Inter sul campo ma nel "terzo tempo" scoppia la rissa

Juve-Inter, le polemiche. E' sempre Juve-Inter, una partita che raramente termina con il fischio finale dell'arbitro e che il più delle volte vive di un “terzo tempo” che però nulla ha a che vedere con le cavalleresche strette di mano con le quali si congedano dal campo gli atleti di altri sport. Ieri sera, dopo la rissa finale che è costata l'espulsione a D'Ambrosio e Paredes, negli spogliatoi è stato il turno della disputa verbale tra i due tecnici. Motivo del contendere il presunto tocco di mano di Rabiot nell'azione che ha deciso la partita a vantaggio dei bianconeri con il gol di Kostic. Simone Inzaghi ha attaccato a testa bassa, mentre più pacata è stata la reazione di Allegri che ha sottolineato la differenza che esiste tra le valutazioni oggettive del Var, fuorigioco e gol-non gol, e quelle che, come nel caso di ieri sera, si prestano comunque a un'interpretazione del giudice di gara.

Vittoria pesante

Polemiche che hanno coperto in parte il significato di una vittoria pesante per la Juve che ai nerazzurri ha concesso solo due tiri in porta nel primo quarto d'ora. Per il resto la squadra di Allegri ha controllato l'Inter con grande autorevolezza meritando la vittoria. Questo almeno nei due tempi di gioco visti a san Siro, quanto al terzo è certo che ci accompagnerà fino al prossimo atto della sfida: 4 aprile, semifinale di andata di Coppa Italia.



