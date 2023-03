Juve pronta alla missione Friburgo, Vlahovic cerca la sua notte europea

Una vittoria condita da grande sofferenza come non era possibile prevedere alla vigilia contro l'ultima della classe e soprattutto come era difficile immaginare dopo il doppio vantaggio maturato nei primi venticinque minuti. In ogni caso tre punti preziosi che riportano la Juve a quattro punti dall'Atalanta e che senza penalizzazione piazzerebbero i bianconeri al secondo posto, alle spalle solo dell'irraggiungibile Napoli. Una serata che ha riportato insomma il sorriso sul volto di Max Allegri, pronto a perdonare i suoi anche per quel minuto di follia che ha permesso alla Samp di riaprire una partita che pareva già chiusa. Chi il sorriso non riesce invece proprio a recuperarlo è Dusan Vlahovic. Per il serbo il gol sta diventando una vera ossessione e anche per lui Allegri ha però parole di incoraggiamento. Da oggi in casa bianconera si pensa al Friburgo, gara decisiva e per nulla banale nonostante la vittoria dell'andata. La prima cosa da fare sarà la conta degli infortunati.

Servizio Stefano Tallia

Montaggio Andrea Volpe

Intervista Alessandra D'Angiò