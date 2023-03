C'è Juve-Sampdoria, torna Pogba. E spunta una nuova carta nell'inchiesta

Non è il gioco delle tre carte, ma poco ci manca. Neanche il tempo di leggere la nota consegnata agli avvocati bianconeri, dopo il via libera del Consiglio di Stato, che ne è spuntata un'altra. Già perché nel "documento segreto" svelato ieri, si cita un'altra nota, datata 31 marzo 2021. E adesso i legali della Juve vogliono entrare in possesso anche di questa seconda carta. L'obiettivo è dimostrare che l'indagine è iniziata prima di quanto riconosciuto dalla procura Figc: in questo modo, retrodatando i tempi di inizio dell'inchiesta, si renderebbe non valida la sentenza di penalizzazione di 15 punti.

Quei 15 punti che Massimiliano Allegri continua a non considerare nei suoi calcoli. “Per la prima volta potremo andare secondi in classifica - ha detto il tecnico alla vigilia. E ha spiegato: ”Perché la nostra classifica è quella che abbiamo 50 punti, lo dico e lo ripeto e noi su quello lavoriamo. Abbiamo la possibilità di andare tre punti sopra l'Inter". Contro la Sampdoria, due le certezze: Perin in porta e Vlahovic davanti. E non è escluso anche il ritorno del figliol prodigo Pogba dal primo minuto. "Per quanto riguarda Paul - ha aggiunto l'allenatore bianconero - è a disposizione, non è che perché ha fatto ritardo e non ha partecipato alla partita di giovedì lo teniamo sempre in punizione".