Juventus-Friburgo, le probabili formazioni: Allegri tentato dal tridente

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni. Vincere. Per preparare al meglio il ritorno a Friburgo e pensare a mente libera alle sfide in Campionato prima della sosta nazionali. Massimiliano Allegri suona la carica. La Juventus di questa sera dovrà essere diversa da quella vista in casa contro il Nantes. L'addio alla regola del gol in trasferta impone l'addio a qualsiasi calcolo. E non sarà un'impresa semplice per il tecnico. Il Friburgo ha tutto ciò che serve per dire la sua: “è una squadra fisica, una squadra che segna e bisogna stare molto attenti. Ecco, dipende dal rispetto che avremo nei loro confronti e dobbiamo averlo”.

Pogba fuori per motivi disciplinari

Paul Pogba non è stato convocato per motivi disciplinari. Il francese ieri sera sarebbe arrivato in ritardo alla cena di squadra. La certezza è Angel Di Maria, inamovibile in queste serate di Coppa. al centro dell'attacco Vlahovic, il cui contributo per il tecnico è positivo nonostante l'assenza di reti pesanti. Terza freccia in attacco Chiesa. Titolare al 99 per cento Alex Sandro. Tra i rinforzi a partita in corso Moise Kean. Per Allegri il caso si è chiuso con le scuse del giocatore e la multa prevista dalla società: “C'è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori che si fanno. Gli errori li fanno tutti. Lui ha commesso un errore, ha pagato e sicuramente da questo errore ne uscirà più maturo”.

La mossa si Chinè

Mentre alla Continassa si limano gli ultimi dettagli continua la partita giudiziaria della società. Il procuratore della Federcalcio Chiné ha ottenuto altri 20 giorni per completare le indagini sulla manovra stipendi e le partnership sospette mentre il club ha rinviato l'approvazione del bilancio semestrale al 31 dicembre in una data compresa tra il 22 ed il 24 marzo per consentire il completamento dell'esame degli atti dell'inchiesta Prisma.