Coppa Italia di Serie C, cade la Juventus Next Gen

Chissà per quanto tempo Emanuele Pecorino penserà alla traversa colpita al novantesimo. Una palla della disperazione, lanciata in area in risposta al 2-1 del Vicenza firmato Jimenez all'ottantottesimo. Un pareggio che avrebbe cambiato il senso di questa finale di andata di Coppa Italia di Serie C e che avrebbe permesso alla Juventus Next Gen di provarci al ritorno, in programma al Menti martedì 11 aprile. Allo Stadium erano in 20.000. Tra loro Ivan Juric e Massimiliano Allegri, che per questa patrtita ha "prestato" al collega Massimo Brambilla Soulé e Iling.

Juventus Next Gen-Vicenza, il riassunto della partita

La Juventus Next Gen è partita forte ma il Vicenza ha preso le misure dopo il primo quarto d'ora. I veneti sono cresciuti fino al gol del vantaggio siglato da al 38esimo da Ierardi, infortunatosi nell'occasione. Il pareggio della Juventus è arrivato nella ripresa, al primo affondo firmata dai due "prestiti" della prima squadra: punizione sulla traversa di Soulé, Iling è sulla traiettoria e di testa segna. La partita si fa equilibrata con gli ospiti che sembrano accontentarsi del pari. Poi all'88esimo l'invenzione di Jimenez: tiro a giro di sinistro con Crespi impotente. La Juventus ci prova fino all'ultimo ma il sogno del pari si spegne contro la traversa. Così Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen: "“Abbiamo fatto un'ottima partita. Il Risultato è bugiardo, un risultato che si può ribaltare. Ne abbiamo la possibilità, se ne riparlerà tra un mese e passa. Abbiamo fiducia perché ce la siamo giocata bene, ce la siamo giocata alla pari, potevamo ottenere di più”.