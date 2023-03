Caso plusvalenze, la Juventus ottiene la seconda carta Covisoc

Questa volta non c'è stata alcuna battaglia giudiziaria. I legali dell’ex capo dell’area tecnica della Juve Fabio Paratici e ds Federico Cherubini hanno ricevuto la "seconda carta Covisoc", il documento datato 31 marzo 2021 inviato alla procura dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio. Due pagine, a fronte delle sei che componevano il primo documento, la famosa nota 10940. In nessuna di queste, così come nel primo documento, si cita il club bianconero. Per le difese - il condizionale è d'obbligo - verrebbe nuovamente a cadere la tesi di una violazione dei tempi dell'iter giudiziario sportivo.

La Covisoc spiega nel documento di aver "individuato situazioni gestionali che meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell'adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc"

Senza tuttavia alcun riferimento alle società. La Covisoc, evidenziando una divergenza tra prezzo pattuito e valore dei diritti compravenduti, chiede l'adozione di misure per preservare le società dopo l'analisi dei bilanci che mostrano come il cosiddetto trading dei calciatori - pur avendo garantito copiose plusvalenze idonee a sostenere gli aggregati patrimoniali - abbia generato pochissima liquidità.

L'organismo di vigilanza ha poi sottolineato come "sussistono innegabili peculiarità di cui non è possibile prescindere. Il patrimonio delle società di calcio è sovente rappresentato in maniera preponderante dal parco calciatori. Tale circostanza potrebbe indurre a condotte rivalutative al limite con conseguente alterazione dell'affidabilità dei bilanci".

Fenomeni definiti dall'organismo di controllo "potenzialmente patologici e per i quali chiede la possibile e celere adozione di misure" idonee.