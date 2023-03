Sequenziato per la prima volta il genoma del Krill

Il ruolo ecologico del krill nell'ambiente estremo dell'Antartide è fondamentale anche per la sua massiccia presenza, tra le 300 e le 500 tonnellate.

Il suo sequenziamento genomico ha richiesto anni di lavoro da parte di un'equipe internazionale a guida cinese, ne è emersa un'enorme mole di dati.



Il sequenziamento apre la strada alla genomica funzionale: il modo in cui i geni di questo piccolo organismo si adattano a condizioni ambientali estreme.



In tema di cambiamenti climatici, il sequenziamento consente di svelare come muta il comportamento del krill al variare di condizioni primarie come la temperatura e la disponibilità di ghiaccio nell'area.



Intervista con Cristiano De Pittà - docente di genetica dell'Università di Padova