La bioarchitettura di Torino 2006

Nel 2005 fervevano i preparativi per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006. I villaggi olimpici e media, 11 tra Torino, Bardonecchia e Sestriere, venivano costruiti secondo i principi della bioarchitettura e del risparmio energetico dell'epoca. Le linee guida per costruire gli edifici olimpici erano state indicate dal Politecnico di Torino e dagli esperti dell'Environment Park.

Da Tgr Piemonte del 2/3/2005, di Claudia Apostolo