La dolcezza di Neive con il campionato nazionale di pasticceria

30 istituti alberghieri e 60 studenti di tutta Italia si sono sfidati a Neive, in provincia, di Cuneo, per i campionati italiani di pasticceria. Una sfida a colpi di spatole e coltelli per realizzare una torta moderna che avesse come base il simbolo per eccellenza di questa terra: la nocciola tonda gentile delle Langhe. Una prima prova importante per questi giovani pasticceri, valutati da una giuria di professionisti della FIPGC, l'ente che promuove la pasticceria italiana nel mondo

servizio di Silvia Bacci, montaggio di Paola Bovolenta, interista a Maurizio Santilli, responsabile degli istituti alberghieri FIPGC