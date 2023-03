La favola di Chieri: le ragazze del volley sul tetto d'Europa

Finisce così. Con il Chieri sul grandino più alto. Il sogno è realtà, la Reale Mutua Fenera sul tetto d'Europa. Battendo 0 a 3 (21-25, 21-25, 18-25), come all'andata, le romene del Lugoj. Per la felicità degli oltre 150 tifosi che hanno seguito la squadra fino a Timișoara, in Romania. L'allenatore Giulio Bregoli spiega: "La cavalcata è stata lunga e siamo state brave a rimanere tranquille soprattutto nel primo set"

E infatti l'inizio è da dimenticare. Troppa tensione, forse. Le romene allungano sul 7 a 4. Poi entrano in scena Villani, Grobelna, e il servizio, velenosissimo, di Weitzel. La rimonta è compiuta. Vinto il primo set per 25 a 21, la strada è in discesa. Chiuso il secondo, sempre per 25 a 21, le piemontesi possono già festeggiare. Il presidente del club Filippo Vergnano a fine gara non trattiene la gioia e parla di un "cammino lungo, difficile da pensare all'inizio".