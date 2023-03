La scarsa illuminazione a Grugliasco. A Torino quel divano lasciato accanto a una panchina

La prima segnalazione arriva da Grugliasco, in via Cooperativa Lime. Un telespettatore ci segnala la scarsa luminosità della via, spiegando che i residenti chiedono la sostituzione delle lampade da anni senza ottenere risposta.

La seconda immagina è quella di un divano lasciato accanto a una panchina: quasi un invito a sedersi. Resta però un rifiuto abbandonato. Nei giardini di via Pietro Cossa a Torino, è l'ennesimo esempio di un problema purtroppo diffuso.

Due scatti mostrano invece la primavera in arrivo. Dall'alta Valle Stura arriva una la foto inviata da Giorgio Ferrero di Entracque. Delle bellissime immagini tuttavia si possono catturare anche a Torino: ad esempio, sulla ciclopedonale che dal parco Calabria porta a Lucento, dietro la caserma dei vigili del fuoco di C.so Regina. La foto è di Sergio Pivano.