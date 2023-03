Jacques Henri Lartigue e l'invenzione della felicità

Che cos'è la felicità? Una domanda che risuona tra le stanze della Fondazione Ferrero, ad Alba, dove vengono messe in mostra oltre 120 foto di Jacques Henri Lartigue, uno dei più grandi fotografi di sempre. Una ricerca continua, fatta per riviste prestigiose: dagli abiti della Belle Epoque, alla scoperta dei motori, negli anni '20 e '30. All'evoluzione della bellezza femminile.

Il concetto di felicità si evolve in base ai tempi e ai cambiamenti sociali. C'è l'American way of life negli anni '50. Fino all'affermarsi, a partire dagli anni '60, della società dei consumi. Un bagno, una vacanza. Ma Lartigue va a cercare la felicità nei posti più disparati: che siano le baraccopoli romane, negli anni '50, nelle Mura aureliane. Oppure i bambini che giocano a calcio al Collegio Don Bosco, a Torino.

E allora, se la felicità ha l'inquietudine di un concetto relativo - anzi, è un'invenzione - hanno un sapore rassicurante gli scatti di Lartigue a Piozzo, piccolo borgo in provincia di Cuneo. Il paese d'origine della moglie, Florette Ormea, dove si trasferì, facendo la spola col bel mondo della Costa Azzurra. A Piozzo, Lartigue dipinge, la ricerca diventa contemplazione. Un soffio d'eterno, mentre intorno tutto scorre.