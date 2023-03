Le mille notti di Stefano Polito, un film per raccontare le nuove generazioni di italiani

Protagonisti sono Maali Atila, Adama Diack, Awa Diack, Luisa Zhou, Syed Ashgar e Francesca Augello. Sei giovani torinesi, cinque con background migratorio, figli di immigrati dal Marocco, dal Senegal, dalla Cina, dal Pakistan e una con genitori trasferiti dal Sud Italia.

La pellicola si rifà alle novelle mediorientali ‘Le Mille e una Notte’ ed è stata girata integralmente nel quartiere Aurora in un laboratorio cinematografico che ha coinvolto gli abitanti del territorio a partire dal progetto europeo ToNite. Alterna scene di fiction ispirate alla raccolta di racconti - in cui hanno partecipato altri ‘volti noti’ del quartiere, come il celebre kebabbaro Faouzì, il venditore di noccioline Tahar, la presidente dell’associazione cinese Zhi Song, lo storico abitante Vitto Taus - a storie di vita dei giovani protagonisti.

Come accadeva per Sheradzade e Dinnerzade, i sei protagonisti si recano a turno dal Sultano (sul lungo Dora) per raccontare le loro storie con la speranza di essere ascoltati e graziati. La proiezione del film - nell'ambito di Glocal Film Festival - al cinema massimo di Torino domenica 19 marzo alle 19 alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo.

In ‘Mille notti’ le storie sono collegate a cinque elementi del paesaggio notturno del fiume e rappresentano una fase della vita che accomuna ogni essere umano. Le stelle sono il destino, l’acqua è la trasformazione, i ponti sono gli ostacoli da superare, la luce è l’identità che illumina fino all’Aurora, ovvero alla piena realizzazione di sé.