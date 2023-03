La Lancia e il rally, un romanzo sportivo

Due decenni di successi nei rally della Lancia dai ruggenti anni '60 agli '80, fino al prodigio tecnologico della Stratos. Sergio Remondino li racconta nel libro Golden age, che prova a tradurre in parole e fotografie la passione di molti uomini per le quattro ruote, una passione che li portò a progettare queste auto e a mettersi alla guida.

L'epopea della Lancia nel rally

Tradurre il rombo del motore in parole, mettere nelle foto la passione a quattro ruote, la tensione il miracolo di rimanere in strada il genio alla guida, raccontare l'umanità eccellente

che ha dedicato la sua vita a una macchina. Ai suoi misteri, ai prodigi per tagliare l'aria, stare in strada, in fondo mostrare un'Italia vincente nella tecnologia. Tutto questo ha fatto Sergio Remondino direttore di Autosprint, anima del popolo raccolto attorno al circo delle corse automobilistiche. In Golden age, vent'anni d'oro della lancia dagli anni ‘60 agli ’80, dalla Lancia Fulvia alla Stratos e alla Delta. Due nomi su tutti: Sandro Munari e Cesare Fiorio.

Un miracolo chiamato Stratos

Il miracolo italiano nell'economia, nei rally si chiamava Stratos, detta “l'oggetto proveniente da altri mondi” o “l'auto impossibile”: un motore Ferrari che si riuscì a far entrare in un'auto per rally, che Enzo Ferrari prima non voleva dare ma poi cedette. Perché fiutava che avrebbe vinto tutto.



Intervista a Sergio Remondino, autore e direttore di Autosprint





