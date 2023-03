L'occhio fotografico di Eve Arnold in mostra a Torino

Centosettanta scatti. Il mondo visto con gli occhi e l'obiettivo di Eve Arnold tra le pioniere della fotografia moderna. La mostra è allestita a Camera, il centro per la fotografia di Torino, fino al 4 giugno. Arnold, figlia di ebrei, scappati dalle persecuzioni russe è assunta dall'agenzia Magnum a 39 anni nel 1951. Dietro la lente della sua pentax saranno immortalate dalle dive del cinema alle modelle che sfilano nel quartiere afro di Harlem a New York. E poi sempre donne che si affacciano a nuove professioni come barista o ingegnere aerospaziale.

Di lei il fondatore della Magnum Robert Capa disse: “Metaforicamente parlando il suo lavoro cade a metà fra le gambe di Marlene Dietrich e la vita amare dei lavoratori migranti nei campi di patate”. Immagini attualissime quelle dedicate alle donne velate che ci ricordano che i diritti conquistato al lavoro e all'istruzione non sono mai per sempre.

Intervista alla curatrice della mostra, Monica Poggi