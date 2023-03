Lotta alla siccità e sostegno ai giovani agricoltori, 750 milioni per lo sviluppo rurale

Sono 756 i milioni di euro che andranno a sostegno di oltre 50 mila imprese agricole piemontesi. La Regione ha presentato il piano di sviluppo rurale per i prossimi cinque anni. Le risorse, che arrivano dall'Europa con una quota di cofinanziamento a livello nazionale e regionale, sono in lieve aumento. Ma a cambiare sono i parametri per ottenerli. Alla lotta alla siccità sono destinati 34 milioni di euro, che serviranno per migliorare gli impianti irrigui, ridurre le perdite, creare degli invasi. Ma sono previste risorse anche per tutelare gli allevatori dalla peste suina e per aiutare giovani agricoltori ad avviare l'attività.

Nel servizio le voci di Marco Protopapa, assessore regionale all'Agricoltura, e Paolo Balocco, autorità di gestione dello sviluppo rurale