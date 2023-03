Le più belle canzoni di Lucio Dalla

Più che una biografia, una psiconalisi dei versi di alcune tra le sue canzoni più belle. Come quella che porta il nome della data di nascita del cantautore.

Paolo Jachia, professore e saggista: "4 marzo 1943 è l'archetipo di quello che è l'arte di Lucio Dalla. Aveva la capacità di improvvisare. Allora il titolo era Gesù Bambino. E lui ha il colpo di genio davanti alla censura di improvvisare, un titolo nuovo è mettere la sua data di nascita".

Un Dalla jazzista. Nella vita come nella musica.

Paolo Jachia: "La canzone usa tre codici: la musica, il testo verbale e l'interpretazione. Ecco in questo, secondo me non c'è stato nessuno così bravo. Chi è il maestro di Lucio Dalla? E' Dario Fo, lui vede Dario Fo alla comune e capisce che quella è la tecnica"