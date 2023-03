Trionfo Castelnuovo Scrivia, alle piemontesi la Coppa di A2

Dopo tre giorni di passione ed emozioni è stata l'Autosped di Castelnuovo Scrivia, comune in provincia di Alessandria, ad aggiudicarsi le Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile.

Ma a vincere è stata anche l'organizzazione: il PalaZauli di Battipaglia è stato lo scenario di un fine settimana di sport e competizione di alto livello. Le padrone di casa sono uscite contro Udine ai quarti ma il pubblico ha continuato ad affollare gli spalti del palasport anche senza le proprie beniamine.

Prima Coppa Italia della storia per le piemontesi allenate da Nino Molino, che in finale se la sono vista contro il Sanga Milano, dopo aver battuto proprio Udine in semifinale. Le lombarde hanno preso subito il controllo del match chiudendo il primo tempo in vantaggio di sette punti, 27-34. Nella ripresa, il rientro di Castelnuovo Scrivia che ricuce fino al 54 pari per poi piazzare il parziale decisivo di 8-0 a metà dell'ultimo quarto. Allungo determinante, il finale è di 66-59. Miglior giocatrice dell'incontro (mvp) Valentina Bonasia, per lei 21 punti.

nel servizio l'intervista a Massimo Protani, presidente Lega Basket Femminile