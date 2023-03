Alzheimer, scoperta a Torino: i disturbi del sonno favoriscono la malattia

Centro di Medicina del sonno, ospedale Molinette di Torino. Qui arrivano pazienti con disturbi del sonno che degradano la qualità della vita, e aggravano patologie come diabete, obesità, ipertensione, fino all'ictus. Ora - insieme ai neuroscienziati dell'università di Torino e dell'istituto NICO Cavalieri Ottolenghi - i medici torinesi hanno dimostrato per la prima volta un legame diretto tra scarsa qualità del sonno e insorgenza dell'Alzheimer, malattia neurodegenerativa. Tutto ruota attorno al sonno "frammentato", quelle interruzioni - dovute a insonnia, apnee, russamento, o sindrome delle gambe senza riposo - che disturbano la fase, vitale, di sonno profondo. Un sonno troppo frammentato manda in tilt il sistema glinfatico, che non riesce più a smaltire neurotossine come la proteina beta-amiloide, che compromette le funzioni cognitive. In chi è predisposto all'Alzheimer il sonno frammentato facilita l'insorgere della demenza senile. In pazienti già malati, accelera e aggrava la malattia. "Curare" un sonno disturbato potrebbe invece rallentarne la progressione.



Le interviste a:

Alessandro Cicolin - Centro di medicina del sonno dell'ospedale Molinette Torino.

Michela Guglielmotto - NICO Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi.