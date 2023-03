Qui Novara: boom con gli incentivi, poi calma piatta. E l'elettrico traina... l'usato

Nei primi due mesi del 2023 la provincia di Novara ha fatto registrare uno degli aumenti più alti in Piemonte: +11%. Ma ci sono diverse sorprese. Secondo quanto riferiscono i concessionari novaresi, a trainare la ripresa della domanda non è stata tanto la riduzione dei tempi di attesa, che permangono piuttosto lunghi. Quanto gli incentivi statali, che a gennaio hanno letteralmente trainato il mercato. E, alla loro fine, è tornata la calma piatta.

L'elettrico traina… l'usato

Incentivi che permangono per l'elettrico. Ma non sembrano determinanti per una sua esplosione: anzi, anche nelle vetture d'alta gamma, riferiscono titolari e venditori, le immatricolazioni del tanto deprecato diesel si sono mantenute costanti. Il clima di incertezza sul bando ai veicoli diesel e benzina, inoltre, sta ancora trainando il boom del mercato dell'usato.