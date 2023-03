Mercato auto in ripresa in Piemonte: +5,2%. Ma pesa l'incertezza

Nel primo bimestre del 2023 le immatricolazioni di auto in Piemonte sono cresciute del 5,2%. Mercato dell'auto finalmente in lieve ripresa, dunque. Lo si vede da un maggiore viavai di potenziali clienti nei concessionari della provincia di Torino. Merito, secondo i titolari, degli incentivi statali e soprattutto della ripresa delle forniture della componentistica. Chip, soprattutto. Che finalmente hanno reso i tempi di attesa di una nuova automobile più accettabili: dai 7-8 mesi dello scorso anno ai 3-4 attuali.

L'elettrico non decolla

Per il resto, però, sul mercato del nuovo vige una grande incertezza, dovuto allo stop paventato a livello europeo della vendita di veicoli diesel e a benzina. Spesso, dicono dia concessionari, chi acquista un elettrico non fa un passaparola positivo: il prodotto non viene ancora capito. E i disagi sono tanti.