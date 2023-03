Migranti, a Torino mobilitata la Protezione Civile. Il prefetto: "Usare gli edifici pubblici vuoti"

“Il viaggio non è stato facile, ci ha protetto Dio. Ma non lo consiglierei a nessuno”. Viky, dal Camerun, è uno dei 22 giovani migranti ospitati in via temporanea al Centro municipale della Protezione Civile di Torino nel quartiere delle Vallette. Uno stanzone attrezzato in fretta e furia dalla Croce Rossa con brandine e coperte, dopo gli ultimi arrivi.

“Abbiamo passato due giorni e mezzo nel Mediterraneo, sulla barca eravamo in 27, molte erano donne con bambini. Ora mi piacerebbe rimanere in Italia, in pace, senza dare fastidio a nessuno”. È Viky uno dei volti dell’impennata degli sbarchi al Sud, tra Sicilia e Calabria, che ora il sistema di accoglienza torinese coordinato dalla Prefettura sta faticando a gestire. Il 30 marzo si è verificato un episodio esemplare della confusione attuale: una trentina di migranti è stata scaricata per errore a Rocca Canavese, dove nessuno li aspettava.

“Nelle ultime settimane sono arrivati circa 500 nuovi migranti”, spiega il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto: “È un trend ancora abbastanza regolare, sono numeri in linea con quelli registrati finora. Che la situazione sia al limite non lo possiamo negare, però finora Torino è riuscita a dare una risposta”. Per passare da una gestione emergenziale a una strutturale, Ruberto lancia un appello: “Si reperiscano gli immobili dimessi di proprietà pubblica e li si adattino alle nostre esigenze. L’unico limite è quello dei tempi: l’adeguamento degli immobili richiede delle tempistiche non compatibili con l'urgenza del caso. Avremmo bisogno di qualche mese”.