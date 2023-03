Il mondo della disabilità a confronto con la ministra Locatelli

Cooperative, associazioni sportive e di volontariato, centri diurni e amministratori locali, incontri con cittadini e militanti Lega. Tanti appuntamenti per il tour di due giorni che ha visto la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli in Piemonte. Un'occasione per raccontare l'azione del governo sul tema, a partire dall'idea di una disability card nazionale e non solo regionale, e per toccare con mano realtà e problemi del territorio.

Un impegno il suo che rappresenta uno dei perni delle politiche sociali del partito, come ha ricordato il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, citando quota 41 per le pensioni, il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti e delle tasse per le partite Iva, il sostegno al caro bollette per le famiglie a basso reddito. E anche il rinvio del voto in Europa sullo stop ai motori diesel e benzina dal 2035.

Servizio di Marco Bobbio, immagini di Luciano Gallian, montaggio di Giuseppe Serra. Interviste a Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità, e Elena Maccanti, deputata Lega.