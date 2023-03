"Mio fratello Peppino Impastato, un esempio educativo per i giovani"

E' tornato in Piemonte Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista e attivista siciliano che combatteva la mafia e che venne ucciso proprio da Cosa nostra 45 anni fa.

Per una settimana, Giovanni Impastato prenderà parte a varie iniziative per ricordare Peppino. La Tgr lo ha incontrato ad Alpignano alla commemorazione dell'eccidio dei dieci martiri del Maiolo.

Intervista a Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato