Missione Dart LiciaCube, i primi studi

Alla fine di settembre la sonda Dart ha colpito per la prima volta un asteroide - che non rappresentava una reale minaccia per la Terra - modificandone la traiettoria, in una missione di difesa planetaria della Nasa. Testimone speciale il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana LiciaCube, che ha documentato l'impatto tra Dart e Dimorphos, a dieci milioni di chilometri dalla Terra. Su Nature sono stati pubblicati i primi studi sui risultati scientifici. Dimorphos, satellite dell'asteroide Didimos, ha reso possibile testare la tecnica dell'impatto cinetico.