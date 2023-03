Monopattini, a Torino salgono gli incidenti: +33%. Il Governo prepara la stretta

Per gli automobilisti le strade stanno diventando una giungla, per chi li usa ogni giorno i monopattini elettrici hanno cambiato il modo di muoversi. Oggi a Torino circolano più di 4mila monopattini in sharing. Il Comune aveva provato a ridurre gli operatori e a introdurre regole più stringenti contro la sosta selvaggia, ma un ricorso al Tar ha congelato tutto fino all'estate.

I numeri

I numeri parlano di un fenomeno che va gestito: nel 2022 ci sono stati 265 incidenti, il 33% in più rispetto all'anno precedente. Le soste irregolari sono raddoppiate. "Siamo di fronte a numeri importanti che testimoniano il fatto che la presenza dei monopattini è aumentata, e forse servono nuove regole, anche norme nazionali e un maggior controllo su base cittadina", dice ai nostri microfoni l'assessore Giovanna Pentenero, con delega al Lavoro, Polizia municipale e politiche di sicurezza.

La stretta

Il Governo ha assicurato una stretta entro aprile: si valutano l'obbligo di casco e targa. Lo stesso sta accadendo nelle grandi città europee. A Parigi domenica i cittadini dovranno decidere con un referendum: sì o no ai monopattini in sharing. Secondo l'assessora Pentenero, per garantire un futuro alla micromobilità green servono regole comuni in tutta l'Unione: "Non è diverso quello che succede a Parigi da quello che succede a Torino. L'impatto dei numeri desta preoccupazioni e ricorda quanto i monopattini siano utili per la mobilità ma anche pericolosi per chi li usa".

Intervista:

Giovanna Pentenero, assessore al Lavoro e Polizia municipale del Comune di Torino